快訊／倒數前夕傳槍響！高雄三民區放鞭炮爆糾紛 男子怒開7槍遭逮

記者陳佳鈴／高雄報導

（示意圖－非該新聞事件／資料照）

2026 跨年倒數前一刻，高雄市三民區驚傳街頭槍擊案！今日（31日）晚間 11 時42分，正當民眾沉浸在跨年倒數的歡樂氣氛時，兩名男子疑似因不滿「放鞭炮」產生的噪音或安全問題發生激烈口角。其中一人竟憤而掏出隨身槍枝，朝對方連續射擊，現場槍聲大作，造成一名男子受傷倒地。

據了解，案發地點位於三民區街頭，當時鄰里間正有民眾施放煙火鞭炮迎接新年。涉案的兩名男子因鞭炮施放問題產生摩擦，雙方火氣十足、互不相讓。吵架過程中，其中一名男子突然情緒失控，自腰間拔出槍械並對準另一方扣下扳機。

由於案發時間鄰近跨年，警方為維護治安已編排密集巡邏勤務，接獲報案後立即出動快速反應警力趕抵現場。警方到場時，開槍男子仍情緒激動，員警隨即採取強勢作為將其制伏逮捕，並當場起獲作案用的非法槍枝。

鑑識小組隨後封鎖現場進行採證，在地面赫然發現散落的7枚彈殼，足見當時開槍密度之高，場面極其驚險。中彈受傷的男子被緊急送往鄰近醫院搶救。據初步了解，傷者雖有受創但意識尚稱清楚，目前醫療團隊正全力救治中。

