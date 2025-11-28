快訊／借重國際戰略長才 賴清德任命徐斯儉出任國防部軍政副部長

賴清德任命徐斯儉出任國防部軍政副部長。（翻攝自總統府官網）

總統府發言人郭雅慧今（28）日表示，總統賴清德已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長。郭雅慧說，賴清德期望借重徐斯儉在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助顧立雄部長為我國國防的革新與強化注入全新動能。

資歷一次看！ 徐斯儉國安、外交領域深耕多年

徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國家安全會議諮詢委員，歷任外交部政務次長（2018 年至 2020 年）、國家安全會議副秘書長（ 2020 年至 2025），任內表現傑出，歷練豐富完整。

郭雅慧指出，徐斯儉在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。他曾多次率團參與台美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。在現任國防部長顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐斯儉更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。

徐斯儉多次出席國際會議、論壇 總統府曝期許

郭雅慧提到，徐斯儉在任職外交部政務次長期間起，即兼任財團法人國防安全研究院董事一職，對國防院的院務發展與政策研究提供諸多具體意見。在國際戰略交流方面，徐副部長多次出席包括柏林安全會議（Berlin Security Conference）、哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）、雷崗安全對話（Raisina Dialogue）及華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）等多項重要國際安全會議，與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。

總統府期許徐斯儉上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助國防部顧立雄部長落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。

