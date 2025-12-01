快訊／停水48小時 侯友宜被罵爆！立委嗆淡水人都會用貓砂 台水回應了

財經中心／李宜樺報導

新北市淡水區因道路施工誤損主幹輸水管，導致多區停水、居民怨聲四起。今更是有立委在經委會上痛罵，「淡水人現在都會用貓砂了」（意思是沒水沖廁所，只能使用貓砂才不會臭）。經濟部台灣自來水公司（台水）緊急動員日夜搶修48小時，今（1）日宣布昨傍晚已將「水管修復完成，並逐步進行復水作業中」，強調後續將依規定辦理水費減免。

台水：已全力修復 復水需分階段進行



台水指出，復水過程必須逐步注水、排空管線內氣體，以防止壓力不均導致爆管，呼籲民眾耐心等待。由於管線長度廣、壓力調整複雜，目前部分地區仍需等待水源逐步抵達。台水也強調，現場團隊仍在持續監測壓力狀況，確保供水穩定安全。

地底8公尺管線挖損 搶修人員一度緊急撤離



台水進一步強調，遭挖損的輸水管深達地底8公尺，修復難度極高，且地下水滲入導致土壤鬆軟，搶修初期甚至發生坍方危機，施工人員曾緊急撤離。後續經現場安全補強後，團隊再次進場全力修復，最終於昨晚完成主線搶通。

供水初期勿啟動加壓馬達 避免空轉損壞



台水特別提醒，恢復供水初期水壓會有波動，請民眾暫勿啟動加壓馬達，以免因負壓吸入空氣導致管線阻塞或馬達空轉受損。民眾若仍未復水，可就近向水車領取用水，或撥打1910客服專線反映。

水費將減免 台水：感謝民眾耐心配合



台水再次感謝民眾在停水期間的耐心等候，並承諾將依規定為受影響用戶辦理水費減免。公司表示，後續將檢討施工通報機制，加強與地方政府工程單位協調，避免類似事故再度發生。

