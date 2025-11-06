快訊／健保補充保費民怨政院踩煞車！宣布暫緩「具爭議規劃」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

衛福部拋出健保補充保費改革，擬對股利、利息、租金改採年度結算，一年累計超過2萬元，即徵收2.11％，引發部分民眾強烈反彈。對於不滿聲浪，行政院今（6）晚宣布「暫緩具爭議的規劃、加強社會溝通」。

行政院晚間宣布健保補充保費新制「暫緩爭議規劃」。（圖／行政院）

行政院發言人李慧芝晚間表示，政府的目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能更公平。

李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

