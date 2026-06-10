快訊／傅子純真實死因曝光！遺孀悲慟現身：他本人同意插管

傅子純遺孀Corrinna（中），廖家儀（左）、兵家綺（右）陪同出席。（圖／東森娛樂）





民視八點檔當家男主角傅子純，因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛，6月7日因白血球遽增合併肺炎，肺炎併發敗血症疑似急性白血病病逝，享年46歲。傅子純的靈堂今（10）日下午1點起開放拈香悼念，僅供家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思，遺孀Corrinna也首度現身回應外界。

遺孀Corrinna還原傅子純發病過程。（圖／東森娛樂）

遺孀Corrinna還原傅子純發病過程。（圖／東森娛樂）

Corrinna今日受訪感謝大家連日的關心，坦言傅子純與家人事前都不清楚有疾病，最後在醫院拿到死亡證明書上面寫肺炎併發敗血症，疑似急性白血病病逝：「其實發病前有一點點不舒服，不是在家裡離開或是心臟驟停，是我們開車到急診下車走到急診室，然後跟醫生交代這幾天不舒服的症狀，才做了之後的處理進了ICU，經過搶救。」

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Corrinna還原發病過程，傅子純在醫院時感到不舒服，拍了X光發現肺部有一些發炎，當時有點喘，傅子純自己同意插管：「所以他也認為可能就是不舒服就醫。」她坦言，夫妻倆從未想過彼此會發生突然離世的噩耗：「我們沒有想過有這樣子的一天。」

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