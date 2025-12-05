快訊／傘快拿出來！1縣市大雨特報「下到入夜」

明天天氣如何？ 週四(04日)維持受東北季風影響，中層以上持續有槽線通過，不過底層東北季風偏乾，僅受中高層水氣影響，北部東部持維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，新竹以南為多雲到晴天氣，苗栗及花蓮以北地區白天高溫仍約20度，感受冷到偏涼；台中以南高溫約25度，整體舒適到有暖意。不過隨中高層雲系逐漸通過，中南部雲量漸少，夜間受輻射冷卻影響，平地空曠處局部有12~14度機會，日夜溫差大；北部山區夜間低溫也有12~14度，市區低溫約15~17度，預計要達大陸冷氣團標準的機會仍低。 週五(05日)持續受東北季風影響，不過強度稍減弱，各地天氣型態與週四大致相同，不過水氣在稍減少，僅迎風面有地形性降雨，大台北及東部內陸地區偶有零星飄雨。氣溫方面隨大陸高壓強度逐漸減弱，有稍回升趨勢，北、東部高溫約22度，中南部高溫約25~27度，西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。 週末(06-07日)高壓出海轉偏東風環境，僅東部基隆以南至台東為多雲偶有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，各地氣溫在近一步回升，北部高溫約23~25度，中南部高溫約26~28度，由北至南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫仍約17~19度，整體感受有冷意。 下週一(08日)白天起另一波東北季風南下，上半天各地大致為多雲到晴天氣，下半天中北部及東部雲量增多，轉多雲到陰天氣局部有短暫陣雨，各地氣溫會稍下降，預估這波東北季風將在下週二(09日)出海減弱轉偏東風環境，偏東風環境可維持至下週五(12日)。再下一波東北季風增強時間為下週五(12日)，影響至下週末，依目前預報這波東北季風，伴隨華南雲系東移，各地為多雲到陰有短暫陣雨天氣，且強度有機會接近大陸冷氣團等級，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供

