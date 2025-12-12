快訊/備役替代役男召集預告要上線了！

內政部持續擴大備役替代役男的召集規模，今年已召集43718人，明年預計召集人數將突破72000人。內政部11日宣布，已完成「替代役備役召集預告查詢系統」的建置，預計2026年1月1日正式上線，讓備役替代役男可提前掌握召訓類別與時程，及早進行工作與生活規劃。

(圖/截自內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心官網)

內政部11日召開部務會報，由替代役訓練及管理中心、警政署與消防署報告替代役管理及運用現況。部長劉世芳指出，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行全面檢討，今年起替代役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都必須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

役政司長沈哲芳表示，今年備役替代役男的召集訓練人數已達43718人，人數超越以往，訓練品質也相當重視。他說明，今年度預算遭凍結，儘管後續解凍，但因作業程序需要時間，核撥較為遲緩，無法在年底達成5萬人目標，期盼明年能夠突破72000人。

備役召集將實施實彈射擊訓練。(圖/內政部)

沈哲芳進一步表示，現行民防系統包含三大支柱，分別是保警總隊、民防團隊及納入民防系統運作的替代役。新增替代役需執行民防與防災救護的工作任務，由於這些任務從2023年才開始實施，2022年以前的役男缺乏相關觀念，因此必須召訓回來進行EMT-1繼續教育，並進行治安維護組與防災救護組等編組訓練。此外，2023年役男開始接受打靶訓練，為避免技能生疏，後續備役召集也納入實彈射擊訓練項目。

針對即將上線的「替代役備役召集預告查詢系統」，沈哲芳指出，系統將分為兩階段運作。第一階段先預告可能召集的對象名單，待地方政府、警政署、消防署等單位實際安排好演訓訓練後，第二階段才會公布受召集者的確切演訓期程與類別，讓役男有充分時間準備。

消防署副署長馮俊益則補充，全國368個鄉鎮市區公所已設置防災協作中心，每個中心至少配置20名以上的防災士，協助公所因應各項災害，包含大規模災害時的疏散、避難收容場所的開設營運，以及物資發放等工作。當大規模災害發生時，公所也會徵調替代役男進入防災協作中心執行協勤工作，強化整體災害應變能量。

