快訊／傳大投資讓「關稅降到15％」 美股開盤台積電ADR漲了

美國重要經濟數據：消費者物價指數（CPI）今（13）日出爐，月增、年增率均未超出市場預期。個股方面，傳出晶圓代工龍頭台積電要大幅擴張在美國的投資，有望使美國對台關稅下降到15％；還有美國國防承包商L3Harris宣布，政府將投資公司10億美元以強化火箭工業，相關股價可留意。今日美股開盤，台積電ADR一度走漲0.71%。

美國勞工部公布2025年12月消費者物價指數，該數據可用於衡量通貨膨脹，12月核心CPI月增0.2％、低於市場預期的0.3％；而年增則是2.6％，低於市場預期的2.7％。除了CPI，也可留意明日公布的生產者物價指數（PPI），本次掀牌的是因美國政府停擺而延後的2025年10月PPI。

個股方面，科技股上有《紐約時報》揭露，台美關稅有望調降至15％，做為調降條件，台積電得在美國興建至少5座半導體工廠，但對於消息官方不予回應。非科技股上，L3Harris Technologies宣布，為了增強火箭製造產能，美國國防部及相關部門將投資10億美元給公司，執行長提出，川普政府重視國防工業，預計未來可和政府方有良好合作關係。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌20.72點或0.04%、標普500指數上漲2.76點或0.04%、那斯達克綜合指數上漲16.06點或0.07%、費城半導體指數上漲58.01點或0.76%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.60美元或0.33%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.99美元或0.38%。另外，台積電ADR（TSM）上漲2.36美元或0.71%、L3Harris Technologies（LHX）上漲4.71美元或1.38%。

