快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％

傳出輝達把美光的HBM4排除在AI系統「Vera Rubin」之外。圖為美光在台灣的據點。（圖／翻攝自Google街景）

上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。

上週美股強彈，ISM公布的1月非製造業採購經理人指數（PMI）數值為53.8，顯示景氣保持擴張；還有眾多科技股如輝達、博通（Broadcom）、甲骨文（Oracle）引領大盤，道瓊工業指數首度收在突破5萬點，這讓納瓦羅直呼「川普經濟學（Trumponomics）」取得了勝利。本日能否延續漲勢為重點。

在個股方面的消息，輝達推出次世代AI系統「Vera Rubin」的架構中，HBM4（第四代高頻寬記憶體）是重要元素，輝達篩選其供應商。如今外媒揭露，HBM4預計由三星、SK海力士拿下，原先外界視為有望的美光，被完全排除在Rubin架構的首年量產之外。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌63.29點或0.13%、標普500指數下跌20.51點或0.30%、那斯達克綜合指數下跌128.60點或0.56%、費城半導體指數下跌83.31點或1.04%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲1.46美元或0.79%；指標美股蘋果（AAPL）下跌2.92美元或1.05%。另外，美光（MU）下跌19.92美元或5.05%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

