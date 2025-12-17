快訊／傳Open AI又要找人合作！美股開盤「它漲了」

財經中心／倪譽瑋報導

市場傳出，Open AI想採用亞馬遜的AI晶片，以支援運算需求。（圖／翻攝自Pixabay）

美國重要經濟數據為投資人評估股市的重點之一，如今還有美國總統川普封鎖委內瑞拉油輪，盤後要發表的演說，對美股影響待觀察。另外，市場傳出亞馬遜和人工智慧（AI）巨頭Open AI談合作，後者考慮用前者的AI晶片，若傳聞屬實，晶片霸主輝達將多出強勁的對手。今（17）日美股開盤，亞馬遜一度走漲逾1％。

上個交易日11月就業數據出爐，新增就業人數為6.4萬、失業率升至2021年以來新高，對降息評估有一定影響；芝商所（CME）FedWatch工具顯示，明（2026）年1月降息1碼機率僅25％，市場看法似乎較謹慎。另外，川普下令全面封鎖委內瑞拉受制裁油輪，對油市的衝擊待觀察；而他也將在17日盤後發表演說，川普喊話「最好的還在後頭」。

廣告 廣告

個股方面，市場傳出Open AI與亞馬遜正在進行深入投資談判，Open AI可能採用亞馬遜的AI晶片Trainium以支援運算需求，亞馬遜稱，該晶片比輝達GPU更高效、成本更低；而這筆投資方案高達100億美元，若傳聞屬實且合作洽談成功，AI產業又添強者，也許能和輝達較量。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲109.79點或0.23%、標普500指數上漲12.00點或0.18%、那斯達克綜合指數上漲17.22點或0.07%、費城半導體指數上漲38.46點或0.55%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌3.01美元或1.69%；指標美股蘋果（AAPL）上漲1.48美元或0.54%。另外，亞馬遜（AMZN）上漲2.29美元或1.03%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

2025世界城市實力排行！台北奪下24名 「這指標」全球第一

他得腎臟癌！靠「3招」排身體毒素 醫師認：不是奇蹟

為何好市多衣服超便宜？外媒揭「3大關鍵」 虧本賣還是賺

7萬元的鳥飛走！32歲男急壞爬牆 下秒「被電貫穿」墜亡

