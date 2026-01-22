快訊／傳TikTok美國業務已正式簽約 剝離北京字節跳動

美國、中國與TikTok示意圖。路透社



新聞網站Semafor週四（22日）報導，美國與中國已正式簽約，將TikTok的美國業務出售給一個以甲骨文（Oracle）和銀湖資本（Silverlake）為首、成員多為美國投資人的財團。這款社交軟體與兩大強權之間長達數年的糾葛終於要劃下句點。

《Semafor》引述知情人士的消息說，這項交易預計將在本週內完成。週四的簽約是為了趕在川普政府行政命令所規定的1月22日截止日期前達成。此一消息尚未由美國、中國政府或者字節跳動、TikTok官方證實。

前一任美國總統拜登曾在2024年簽署法律，要求字節跳動剝離其美國業務，否則將因國家安全考量在全美禁用TikTok。該禁令獲得川普多次延後執行，最近一次的延展是120天，就在1月22日到期。

TikTok執行長周受資曾在12月表示，字節跳動已與投資人簽署了具有法律約束力的協議，但當時監管機構尚未表態批准，且「仍有許多工作要做」。此次交易結案，意味著這場反覆拉鋸的戰火結束，並在川普預計4月訪問中國前，移除美中一個長期存在的外交摩擦點。

報導說，根據交易後的新結構，字節跳動將持有美國業務不到20%的股份。其餘股權甲骨文（Oracle）佔15%，銀湖資本（Silverlake）佔15%，阿拉伯聯合大公國的AI主權投資公司MGX持有15%。

其餘股東包括海納國際集團（Susquehanna）、Dragoneer，以及戴爾電腦創辦人戴爾的家族資產管理辦公室DFO。

報導中說目前尚不清楚字節跳動出售美國業務能獲得多少資金。美國副總統范斯曾在去9月表示，該交易對該TikTok美國業務部門的估價約為140億美元。

關於TikTok演算法的談判細節也尚不明確。演算法一直是美中政府間爭論的核心，也是過去多次導致交易破局的主因。周受資在12月的備忘錄中提到，新的獨立實體將掌控數據保護、內容審核及演算法安全，並由「新成立的七人董事會管理，其中多數成員為美國人」。

