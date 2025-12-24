快訊／債務糾紛引殺機！台中男砍前老闆「左頸中刀」噴血 檢方聲押

社會中心／羅欣怡報導

張姓男子持刀殺害陳姓男子，犯案後逃逸，警方順利逮人。（圖／翻攝畫面）

台中豐原區發生持刀傷人凶案，今日（24日）早上9時許，一名37歲陳姓男子在豐南街民宅遭熟人持刀砍殺，左頸部中刀，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。警方調查，25歲張姓男子涉重嫌，循線將人逮捕。台中地檢署認有羈押之必要，訊後向臺灣臺中地方法院聲請羈押。

警方指出，凶嫌張男（25歲）與傷者陳男（37歲）是熟識關係，雙方疑因恩怨引發衝突，張男持刀砍傷陳男頸部後逃離現場，陳男一度失去生命跡象，幸好經送往豐原醫院搶救後，已恢復生命跡象。

陳姓男子頸部中刀，撿回一命。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，張男與被害人因故發生口角衝突，竟持水果刀刺殺被害人之頸部，致被害人頸部大量出血後，逃逸離去。地檢署旋即指派陳東泰檢察官組成專案小組，指揮臺中市政府警察局豐原分局全力追緝，於上午 11 時許，在臺中市神岡區逮捕張姓被告，並扣得作案用之水果刀1支。

台中烤漆廠前員工張男持刀刺殺老闆陳男後，騎車逃離現場。（圖／翻攝畫面）

經檢察官訊問後，綜合在場證人即被害人之父及江姓友人之證述、監視錄影畫面、被害人之診斷證明書、扣案水果刀等證據資料，認定張姓被告涉犯刑法第271 條第 2 項、第 1項之殺人未遂罪嫌重大，所犯為最輕本刑5 年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據及反覆實行殺人犯罪之虞，為防杜其再度施暴及確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，訊後向臺灣臺中地方法院聲請羈押。

