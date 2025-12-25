快訊／價格太佛心！鴻華先進首款電動車BRIA震撼登場 89.9萬就能入手

財經中心／師瑞德報導

鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）

台灣電動車市場迎來最強震撼彈！鴻華先進科技(2258.TW)於今（25）日聖誕節舉辦品牌暨新車線上發表會，正式宣佈品牌旗下首款自主研發電動車「BRIA」問世。這款集結台灣 ICT 與 AI 優勢、美國底盤技術與義大利超跑美學的神車，入門款售價竟壓在驚人的新台幣89.9萬元起，頂規四輪驅動版本也不過 114.9 萬元，超佛心的定價策略與強大產品力，誓言要為台灣國產車市場注入一波強勁的新動能，也成為今年年末最受矚目的聖誕大禮。

廣告 廣告

集結全球智慧 Pininfarina 操刀絕美外型

鴻華先進秉持「立足台灣，放眼全球」的願景，BRIA 可說是集結了全球汽車工藝的精華。造型設計找來了著名的義大利設計公司 Pininfarina 團隊操刀，融合了性能車的優雅曲線與電動車的極致簡約，打造出兼具空氣力學與美學的流線車身。內裝部分則強調細膩鋪陳，打造出舒適的「移動生活空間」。發表會上，擁有38年經驗的資深汽車專家 Kip Ewing 與義大利設計團隊也現身說法，見證這款結合美學與性能的產品誕生。

堅持自主研發 軟體定義汽車成亮點

在開發理念上，鴻華先進強調「This is what it takes」的堅持態度，BRIA 之名更象徵著熱誠與無懼。這款車全面推進「軟體定義汽車」平台，從底盤結構、動態控制、熱管理到 EEA 架構，皆由鴻華先進自主研發，並整合美國團隊在底盤平台的經驗，展現了台灣在 ICT 與 AI 領域的強大整合能力。鴻華先進強調，價值不需要被高估，但需要被看見，BRIA 就是要讓消費者感受到對大家的尊重。

實車進駐 LUXGEN 本週末正式開賣

為了讓消費者第一時間體驗 BRIA 的魅力，鴻華先進宣布即刻起實車進駐全台 LUXGEN 展示服務中心，並於本週末（12/27）同步啟動銷售活動。BRIA 共推出三種車型，從後輪驅動的 Elegant 版到四輪驅動的 Pioneer 版，滿足不同族群需求。以不到百萬的價格就能入手擁有國際級設計與自主研發技術的電動車，預料將在市場掀起一波搶購熱潮。

更多 BRIA 細節請參考鴻華先進官方網站www.foxtronev.com

鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）

鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）

鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

算命發大財！台灣人一年砸2.9億算命 年輕人瘋「人類圖」產值飆4倍

幣圈痛點有解！台新銀行聯手HOYA BIT 首創「24H出金零時差」

學校屋頂變金礦！大同智能打造「智慧微電網」 南台科大搶頭香當示範

沒買黃金在廁所哭暈！2025飆漲135% 明年換「白銀」接棒噴出

