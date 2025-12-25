三立新聞網 setn.com

快訊／價格太佛心！鴻華先進首款電動車BRIA震撼登場 89.9萬就能入手

三立新聞網

財經中心／師瑞德報導

鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）
鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）

台灣電動車市場迎來最強震撼彈！鴻華先進科技(2258.TW)於今（25）日聖誕節舉辦品牌暨新車線上發表會，正式宣佈品牌旗下首款自主研發電動車「BRIA」問世。這款集結台灣 ICT 與 AI 優勢、美國底盤技術與義大利超跑美學的神車，入門款售價竟壓在驚人的新台幣89.9萬元起，頂規四輪驅動版本也不過 114.9 萬元，超佛心的定價策略與強大產品力，誓言要為台灣國產車市場注入一波強勁的新動能，也成為今年年末最受矚目的聖誕大禮。

廣告

集結全球智慧 Pininfarina 操刀絕美外型

鴻華先進秉持「立足台灣，放眼全球」的願景，BRIA 可說是集結了全球汽車工藝的精華。造型設計找來了著名的義大利設計公司 Pininfarina 團隊操刀，融合了性能車的優雅曲線與電動車的極致簡約，打造出兼具空氣力學與美學的流線車身。內裝部分則強調細膩鋪陳，打造出舒適的「移動生活空間」。發表會上，擁有38年經驗的資深汽車專家 Kip Ewing 與義大利設計團隊也現身說法，見證這款結合美學與性能的產品誕生。

堅持自主研發 軟體定義汽車成亮點

在開發理念上，鴻華先進強調「This is what it takes」的堅持態度，BRIA 之名更象徵著熱誠與無懼。這款車全面推進「軟體定義汽車」平台，從底盤結構、動態控制、熱管理到 EEA 架構，皆由鴻華先進自主研發，並整合美國團隊在底盤平台的經驗，展現了台灣在 ICT 與 AI 領域的強大整合能力。鴻華先進強調，價值不需要被高估，但需要被看見，BRIA 就是要讓消費者感受到對大家的尊重。

實車進駐 LUXGEN 本週末正式開賣

為了讓消費者第一時間體驗 BRIA 的魅力，鴻華先進宣布即刻起實車進駐全台 LUXGEN 展示服務中心，並於本週末（12/27）同步啟動銷售活動。BRIA 共推出三種車型，從後輪驅動的 Elegant 版到四輪驅動的 Pioneer 版，滿足不同族群需求。以不到百萬的價格就能入手擁有國際級設計與自主研發技術的電動車，預料將在市場掀起一波搶購熱潮。

更多 BRIA 細節請參考鴻華先進官方網站www.foxtronev.com

鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）
鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）
鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）
鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）
鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）
鴻華先進首款電動車 BRIA 今（25）日震撼上市），結合台灣 ICT 優勢與義大利 Pininfarina 設計美學，主打軟體定義汽車平台。全車系三種車型，入門價僅89.9萬元起，實車即刻進駐全台 LUXGEN 展間，本週末正式開賣，搶攻國產電動車市場。（圖／鴻華先進提供）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導
算命發大財！台灣人一年砸2.9億算命 年輕人瘋「人類圖」產值飆4倍
幣圈痛點有解！台新銀行聯手HOYA BIT 首創「24H出金零時差」
學校屋頂變金礦！大同智能打造「智慧微電網」 南台科大搶頭香當示範
沒買黃金在廁所哭暈！2025飆漲135% 明年換「白銀」接棒噴出

其他人也在看

不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊

不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊

27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。

中天新聞網 ・ 1 天前152
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」

人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」

人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前90
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡　被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊

《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡　被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊

藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前17
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點

這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點

社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。

民視 ・ 1 天前106
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」　金流驚人疑點曝

這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」　金流驚人疑點曝

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前69
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬

張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬

即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。

民視 ・ 1 天前170
美職行情太差不去了「勝投王」有原航平加盟火腿

美職行情太差不去了「勝投王」有原航平加盟火腿

日職軟銀鷹隊王牌投手有原航平，季後成為自由球員，原本打算爭取赴美發展，無奈美職市場行情不如預期，最終決定放棄。現年33歲的有原航平，昨宣布轉隊，重返2020年曾效力過的火腿隊。

太報 ・ 2 小時前2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子　爸爸痛斥「不要臉」

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子　爸爸痛斥「不要臉」

沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...

CTWANT ・ 1 天前58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫　10萬頂規筆電48數碼難解

張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫　10萬頂規筆電48數碼難解

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前70
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤

夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤

Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前129
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳　檢警追金流

不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳　檢警追金流

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...

FTNN新聞網 ・ 1 天前74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」

金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」

婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...

styletc ・ 3 天前10
謝國樑對手出現了！吳子嘉大膽斷言基隆市長選戰終局

謝國樑對手出現了！吳子嘉大膽斷言基隆市長選戰終局

2026年基隆市長選舉即將來臨，民進黨選對會建議徵召基隆市議長童子瑋，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。媒體人吳子嘉直言，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。

中天新聞網 ・ 3 小時前49
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德　網讚：神預言

迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德　網讚：神預言

行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。

中天新聞網 ・ 1 天前302
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信　感謝余母：您將英雄帶來世上

張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信　感謝余母：您將英雄帶來世上

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...

FTNN新聞網 ・ 14 小時前25
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」

MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」

以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。

中時新聞網 ・ 1 天前10
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇

45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇

經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。

Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前81
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長　「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合

民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長　「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合

2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。

鏡報 ・ 1 天前93
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感

台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感

生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。

民視 ・ 1 小時前2
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

EBC東森新聞 ・ 1 天前19