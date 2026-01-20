快訊／優於預期！去年12月外銷訂單762億美元 第3度創單月新高 全年7437.3億美元
經濟部統計處今（20）日公布去年12月外銷訂單為762億美元，再創歷年單月新高，也優於經濟部預期，已是去年第3度改寫歷史單月新高紀錄；年增43.8%，為連續第11個月正成長。
累計去年全年外銷訂單站上7,437.3億美元，再創歷年新高；年增26%。
經濟部上個月預估去年12月外銷訂單約在720億美元至740億美元之間，最終表現優於預期。全年接單穩坐7,400億美元，可惜挑戰7,500億美元未果。
主要貨品方面，去年12月資訊通信產品接單286.8億美元，電子產品接單278.7億美元，兩項貨品接單皆創下歷年單月新高。經濟部說明，主因人工智慧應用及雲端資料服務需求強勁，激勵伺服器、網通產品及
顯示卡等接單動能；人工智慧及高效能運算等新興應用需求持續熱絡，推升 IC 製造、記憶體、IC設計、印刷電路板、封測、晶片通路等訂單增加。
12月外銷訂單海外生產比46.5%，較上年同月下降1.8個百分點，主因資訊通信產品廠商提高國內生產比重所致。
2025年全球經濟展現韌性，人工智慧應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，致全年接單7,437.3億美元，創歷年新高，年增幅達26%。
