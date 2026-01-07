快訊／元旦落海7天後回家了！「龍洞一支磯釣場」釣客成浮屍 身份曝光

記者林昱孜／新北報導

元旦落海7天後回家了！「龍洞一支磯釣場」釣客成浮屍，親友心碎認屍。（圖／翻攝畫面）

元旦落海7天後成屍回家了！新北市貢寮區龍洞海域元旦發生一起釣客落海意外，男子前往著名的龍洞一支磯釣場垂釣時不慎失足落海，儘管海巡與警消連日搜救，但始終未見蹤影，直至今（7）日，有民眾在台2線90公里處前方的岸際礁石處，發現一具遺體，經警方與家屬指認後，確認男子身份為42歲陽姓男子。

陽男於1月1日下午前往的龍洞一支磯釣場釣魚不慎落海遭浪捲走，目擊者連忙報案求助，連日搜救未果；直至今（7）日上午，民眾在台2線90K礁石處發現一具男性遺體。

警消獲報後前往現場，發現死者全身雖因泡水多日而腫脹，但身上並無其他可疑外傷，現場亦無打鬥痕跡，初步排除外力介入及他殺嫌疑。警方隨即通知陽男友人趕赴現場指認，最終確認死者身分。目前警方已報請檢察官進行相驗，以釐清確切死因。

