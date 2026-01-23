快訊／克宮：普丁同意俄美烏阿布達比三方會談

2025年12月26日，俄羅斯總統普丁在首都莫斯科主持一場武器生產會議。路透社



俄羅斯克里姆林宮23日宣布，俄國總統普丁同意派代表團，與美國及烏克蘭同日於阿布達比舉行三方會談，討論安全議題。克宮同時重申，俄國堅持烏克蘭軍隊應撤出頓巴斯。

克宮表示，若有需要，24日將繼續會談。

三方會談登場前夕，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科的立場眾所周知，烏克蘭軍隊應該撤出烏東領土的頓巴斯（Donbas）全境，但他拒絕透露細節。

佩斯科夫說：「眾所周知，俄羅斯的立場是烏克蘭及其武裝部隊應該撤出頓巴斯地區，他們必須從那裡撤走。這是一個非常重要的條件。」

