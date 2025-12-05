快訊》兒子涉校園霸凌不退選！賴瑞隆喊「自責」 卻對關鍵時間、態度不回應

民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子涉及校園霸凌，他親上火線自責道歉，但對於關鍵問題不回應。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今（5）日遭爆出自己8歲兒子在校園發生霸凌一事，他親自出面向社會致歉。賴瑞隆一開場即表示，「真的很自責，也很抱歉」，強調因為自己投入政治工作時間長，忽略了孩子的陪伴與教養，才會引發這麼大的風波。

賴瑞隆還原事件說，孩子今年八歲，就讀小學二年級，10月份在一次足球遊戲中與同學發生爭執並引發衝突。當時學校已立刻介入輔導，雙方學生也都接受溝通，他原以為事件已處理完畢，但後續仍有不同狀況浮現。他再次向兩位孩子、家長與學校鄭重致歉，「沒有做好父親的工作，造成許多人的影響與牽連，我真的非常抱歉。」

他強調，「先動手就是不對」，自己已反覆告訴孩子，無論後續發展如何，動手都不正確。他坦言，因為平日忙於政治工作，陪伴孩子時間確實不足，這是他必須深刻檢討的地方，「我會重新調整時間，花更多心力在孩子的教養上。」

對於外界質疑家長態度的說法，他回應，學校已進入正式程序，他尊重調查，也理解每個父母都心疼孩子的心情。他表示，會與雙方家長及學校持續溝通，希望讓孩子獲得更好的學習與成長環境。

賴瑞隆提到，自己雖然每天晚上都會抽時間與孩子聊天、陪讀，提醒他理解、尊重與同理他人，但顯然仍然不夠。他說，孩子正處於重要的成長階段，需要更多協助，而身為父親的他必須承擔責任，繼續努力引導孩子。

面對是否因事件考慮退出初選，他表示，「現在最重要的是給孩子們更好的處理與未來。」家庭在他生命中非常重要，這次事件讓他深感挫折，但也會深刻反省，盼望所有孩子都能平安、快樂地成長。

他在記者會不斷跳針「自責」，強調會持續與家長與學校共同努力，「希望每一個孩子都能健康、快樂地成長。我會繼續檢討、繼續努力。」

然而，賴瑞隆兒子不是僅在校園霸凌一名同學而已，校方也已證實至少有三名同學受害，另外，事件曝光原因則傳出是原先態度造成受害者家長不滿，因此報警處理，面對相關爭議及霸凌時序，賴瑞隆以結束記者會方式，快速步出會議室，完全不予回應。

