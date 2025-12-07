快訊／兒涉校園霸凌「受害不只1人」 賴瑞隆14:30再度說明

民進黨立委賴瑞隆就讀國小的兒子涉嫌霸凌同學，5日召開記者會說明。（圖／東森新聞）





民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子涉及校園霸凌事件，有家長指控不只一名同學受害，眼看風波無法平息，賴瑞隆今（7）日下午2時30分將再度召開記者會完整說明。

賴瑞隆就讀國小的8歲兒子被指控毆打同學、賭廁所威脅，高雄市長陳其邁下令要求校方公正嚴謹調查，對此，校方證實3人受害，也強調調查會公開公正。賴瑞隆5日召開記者會坦言，兒子在10月的足球遊戲中與同學發生爭執，學校當時雖介入處理，家長也以為事情順利落幕，但後來仍出現後續爭議。

賴瑞隆強調，目標都是希望讓孩子們，能夠健康快樂長大，對此表達歉意和自責，也強調動手就是不對， 他也坦言必須要自我檢討，平常花了相當多時間在政治工作上，但是在孩子的陪伴跟教養上確實不夠，對於孩子、家長、校方都感到很抱歉，因為沒有做好家長的本分，喪許多人受牽連和影響。

目前校方正在進行相關程序，賴瑞隆也表示尊重，「我們目標是一樣的希望保護孩子們健康平安快樂長大，在事情過程中都能得到學習成長 讓孩子更好，是大家共同目標，過去比較忙，比較少參與其中，願意跟雙方父母花更多時間溝通，希望協助孩子有更多成長，在未來人生還很長，都能健康快樂成長。」

