快訊／入冬首波寒流發威！玉山降雪了 銀白絕美畫面曝光

生活中心／黃依婷報導

玉山氣象站傳出消息，自今日早晨6時觀測到降雪情況。（圖／翻攝畫面）

今（9）日至明（10）日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，明日晚起另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。稍早玉山氣象站也傳出消息，自今日早晨6時觀測到降雪情況，且目前降雪持續中。

今晨玉山氣象站觀測到降雪，現場一片銀白。（圖／翻攝畫面）

中央氣象署也提醒，明日晚起至下週一清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；冷氣團南下期間清晨基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

