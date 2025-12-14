快訊／入冬首發低溫特報！ 6縣市今晚明晨下探10度

入冬首發低溫特報。（圖／劉耿豪攝）

今（14）日至明（15）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷。中央氣象署稍早也在入冬後首發布低溫特報，指新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾多加注意保暖。

氣象署稍早發布低溫特報，指各地受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今日晚間至明日上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署表示，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意保暖及日夜溫差；另外，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

廣告 廣告

低溫特報。（圖／中央氣象署）

此外，東北風明顯偏強，今日上午至明日晚上屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

氣象署表示，今日受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；清晨各地低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度；入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；明日清晨前冷氣團影響，白天氣溫逐漸回升，天氣多雲到晴。

天氣方面，水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而大台北地區及北部山區為清晨至上午仍有些零星短暫雨之後轉為多雲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全台急凍3天！體感低至6度 入冬最強冷氣團今晚報到

火燒樓她先拋狗！ 女子冒險救毛孩獲封「真英雄」

電梯按錯樓層怎麼辦？ 新光三越曝「畫1符號」能取消