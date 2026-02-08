快訊／入夜急凍跌破6度！ 10縣市「非常寒冷」凍到明晨

記者蔣季容／台北報導

中央氣象署今（8）日16時31分發布低溫特報。（圖／氣象署）

最凍時刻要來了！中央氣象署今（8）日16時31分發布低溫特報，指出今晚至明晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，影響時間為08日下午至09日上午。

橙色燈號（非常寒冷）

新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

