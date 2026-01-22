快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」

記者柯美儀／台北報導

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

低溫特報縣市。（圖／氣象署）



＊橙色燈號2（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣

＊黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市

氣象署表示，今日中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫。白天北部及宜蘭高溫僅12至13度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

降雨方面，氣象署指出，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。

