快訊／入夜急凍！3縣市低溫特報「不到10度」

台中市 / 綜合報導 台中武陵農場清晨受到輻射冷卻影響，早上7點多氣溫只有零下1.2度，草地還有屋頂都結了厚厚冰霜，8點多太陽出來，陽光照射下，結霜的草地和涼亭屋頂開始冒白煙，搭配周圍大樹環繞，宛如仙境。太陽公公出來了，陽光灑下來，武陵農場這座望溪亭，竟然冒煙了，望溪亭是一座木頭涼亭，人字型的兩側斜屋頂，在陽光照射下狂噴白煙，白煙不斷往天空上竄，像極了冬天街邊的包子店，蒸好的蒸籠，不停噴出溫暖白煙，旁邊的草地，也是白煙繚繞一直往上飄，遠遠看，周圍樹木環繞加上白煙不斷冒出，涼亭加草地，宛如人間仙境。武陵農場副場長常方麒說：「武陵農場因為清晨低溫結霜，太陽出來以後，這些霜化為水氣。」武陵農場清晨因為輻射冷卻，早上7點氣溫是零下1.2度，超級冷，汽車的擋風玻璃都結了一層厚厚的冰霜，接著太陽慢慢升起，越過山頭，照射在農場上，這些冰霜開始融化蒸發。台中氣象站主任吳佳蓉說：「屋頂因為冷卻的話，它上面如果有結霜或是有水氣，太陽上升溫度提高之後，它就會有蒸發，或從霜昇華成水蒸氣的現象，就會產生白色的煙霧。」涼亭屋頂和草地也有結霜，被太陽光一照，冰霜化成水再變成水蒸氣，成了這幅夢幻美景，農場說，從8點多太陽一大就開始冒煙，持續到9點多，短暫的限時限量美景，讓人難忘。

