快訊／全台低溫警戒！跌破6度 12縣市「非常寒冷」

記者蔣季容／台北報導

中央氣象署今（8）日10時44分發布低溫特報。（圖／氣象署）

寒流報到注意保暖！中央氣象署今（8）日10時44分發布低溫特報，指出今日至明晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，影響時間為08日上午至09日晚上。

橙色燈號（非常寒冷）：

新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

