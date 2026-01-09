快訊／全台凍翻！3天內百人OHCA 昨40人創1月新高

全台各地出現感降溫，多個縣市預計將面臨10度以下的極低溫考驗。（示意圖／Pixabay）





受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下。根據消防署最新統計，6日至8日這3天內，全台內科OHCA（到院前心肺功能停止）人數累計達100人。其中昨日（8日）單日人數增至40人，創下今年1月單日新高紀錄。

雲林古坑清晨剩6.7度全台淪凍番薯

氣象署指出，全台昨日清晨氣候寒冷，各地低溫普遍落在11至15度，局部空曠地區更有10度以下低溫發生。全台最低溫出現在雲林縣古坑，僅有6.7度。

今日（9日）清晨，台北市、新北市、桃園市及新竹縣局部地區仍測得6度以下低溫；新北市及宜蘭縣局部地區則有持續10度左右或以下的低溫狀況。

根據消防署統計數據顯示，1月6日全台內科OHCA人數為26人，7日增加至34人，8日則進一步攀升至40人。對於這3天共計100人失去呼吸心跳是否皆與低溫直接相關，仍有待後續進一步釐清。

消防署特別提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖。年長者及心血管疾病患者在起床時應放慢動作，並立即添加保暖衣物，盡量避免在寒冷環境中長時間逗留。

