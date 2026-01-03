快訊／全台即時追雪資訊 太平山現霧淞銀白世界

宜蘭太平山國家森林遊樂區出現大片霧淞。（圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團持續影響全台，今日（3日）清晨幾乎全台各地氣溫均下探10度以下。受到低溫影響，宜蘭太平山國家森林遊樂區出現大片霧淞，植物表面被冰晶覆蓋，呈現銀白美景。

雖然氣候轉趨乾燥導致降雪機率降低，但高山地區的結冰與結霜狀況仍吸引大量遊客上山追雪。

太平山氣溫下探-2度現霧淞美景

太平山國家森林遊樂區管理處報告指出，今日上午5時太平山莊氣溫觀測為-1度，最低溫一度觸及-2度。

工作人員清晨進行道路巡護，至見晴步道入口處尚未發現路面結冰情形，但樹上已有明顯霧淞形成。大片白茫茫的霧淞景觀讓遊客紛紛早起拍照，現場也有小朋友在結霜的地板上興奮玩耍。

南橫公路埡口至向陽段路面結冰

受強烈冷氣團影響，南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K（埡口至向陽路段）於今日上午發生路面結冰情形。

為防範車輛因路面結冰打滑發生交通意外，關山工務段已於上午7時起，針對台20臨105線37K至44K路段實施預警性封閉，提醒用路人留意。

南橫公路路面結冰。（圖／東森新聞）

合歡山翠峰管制站車龍延綿2公里

合歡山地區同樣出現追雪人潮，翠峰管制站今日一早低溫寒冷，許多民眾為了搶看日出雲海與美景，前一天便到場等候。管制站於上午7時準時開放通行，現場排隊車龍已延綿約2公里。

雖然今日天氣轉趨乾冷，高山降雪機率下降，但中南部日夜溫差大，且高山路面易有結冰現象，上山民眾務必注意保暖與行車安全。

