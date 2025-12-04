快訊／全台急尋13人！快去對發票 其他925位千萬富翁等你一起來發財

財經中心／師瑞德報導

財政部賦稅署今（4）日表示，為鼓勵民眾養成索取統一發票的良好消費習慣，以利掌握稅源、增裕國庫稅收，自民國100年1-2月期起，統一發票每期增設「特別獎」，獎金高達新臺幣1,000萬元。截至114年7-8月期止，共計開出88期、1,222張可兌領的特別獎中獎發票，已有925張完成兌領，等於創造出925位千萬富翁。

賦稅署指出，114年9-10月期特別獎開獎結果已於11月25日公布，總計有11張中獎發票，其中尚有兩張來自114年7-8月期、尚未過兌獎期限（115年1月5日），目前共計有13張千萬發票等待幸運得主兌領。中獎人可於114年12月6日至115年3月5日的領獎期間內，持紙本發票至指定金融機構（如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社及連江縣農會信用部）辦理兌獎。

賦稅署特別提醒，為便利民眾及提升兌獎效率，建議下載「財政部統一發票兌獎APP」，不僅可即時查詢中獎資訊，更可透過APP進行線上兌獎。若在開獎前已完成載具歸戶與設定領獎帳戶，中獎後將能自動入帳並免繳印花稅，最多可節省4萬元的稅金。

此外，民眾亦可利用手機條碼綁定各式載具（如悠遊卡、一卡通、信用卡等），以及透過行動支付繳納公用事業帳單並儲存發票。若中獎，可即時透過APP領取獎金，簡便又安全。

賦稅署呼籲，千萬大獎機會難得，民眾務必善用科技工具，主動歸戶載具、設定帳戶，掌握每一次得獎機會，不讓獎金與您擦身而過。想成為下一位千萬富翁，現在就行動！

