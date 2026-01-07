快訊／全台最狂房東開缺！台北101釋股徵老闆 5.7億「買下國家門面」

財經中心／師瑞德報導

台灣最知名地標、被視為「國家門面」的台北金融大樓公司（台北101）股權，驚傳罕見的大規模公開標售！資誠普華國際財務顧問公司受託舉辦公開標售案，標的為中聯信託（由中央存保接管）所持有的15.1%股權，並已於2026年1月6日正式公告，預料將掀起壽險業者、機構法人與高資產大戶的搶購熱潮。

A、B兩案彈性大 統包或分拆任君挑選

本次標售案設計相當靈活，分為A、B兩標。口袋夠深的投資人可選擇「A標統包」，一次吃下15.1%所有股權，依底價每股38.7元計算，總金額約新台幣86億元。若資金規模較小，亦可選擇「B標分包」，最小投資門檻為1%，底價約新台幣5.7億元。這意味著，只要拿出5.7億元，就能名正言順成為台北101的股東。

全台最賺錢地標 財務透明獲利穩

台北101不僅是信義區頂級商辦的代名詞，其裙樓更是北台灣業績第一的精品百貨，加上觀景台每年吸納龐大觀光人流，被視為現金流最強勁的優質資產。資誠普華指出，在優秀管理團隊帶領下，101財務狀況高度透明且業務逐年成長，投資者將可享有長期穩健的股利回報，是防禦型投資的首選。

領標期短暫 各路人馬摩拳擦掌



本案領標期自即日起至2026年1月16日止，為期僅10天。市場預期，由於台北101股權釋出極為稀有，勢必吸引希望擁有「國家級地標」光環的企業主或家族辦公室進場角逐，最終花落誰家，將是金融圈開春最大話題。

