快訊／全台狂晃！核安會輻射偵測即時連線 地牛翻身核廢料場區現況曝
財經中心／李宜樺報導
全台驚魂夜！今（27）日深夜 23 時 05 分發生規模 7.0 強震，就在全台民眾忙著避難時，位於新北市永和區的「核能安全委員會」早已進入戰備狀態。核安會內部多個關鍵單位，包含核安監管中心、輻射偵測中心及物料管制組，在警報大作的瞬間立即啟動連動機制。即便半個台灣震度達 4 級，國家級的輻射防護網仍於深夜挑燈夜戰，確保 120 個監測站數據無任何異常。
監管中心深夜與核電廠熱線
地震發生第一秒，核安會「核安監管中心」便發揮 24 小時通報樞紐的功能。值勤同仁第一時間利用「專線電話」直通核一、核二、核三廠的主控制室。雖然強震導致全台有感，但透過即時監控系統顯示，各機組地震儀雖有動作，但重要參數均在安全範圍內。監管中心也同步與中央氣象署維持熱線，確保在餘震不斷的情況下，能第一時間掌握核電廠建築物的加速度值（g值）是否超標。
全台偵測站即時監控輻射值
而在輻射安全方面，核安會轄下的「輻射偵測中心」也同步緊盯全國 120 個固定式監測站。中心人員連夜檢視包含離島在內的環境輻射數值，確認在強震過後，台灣境內的環境輻射水平完全正常。偵測中心強調，地震雖然劇烈，但並未對核能設施的圍阻體造成任何破損，目前各項監測曲線平穩，民眾最擔心的輻射外洩疑慮在專業數據面前「完全不存在」。
核廢料貯存場清查無虞
除了運轉中的電廠，大眾關注的「核廢料安全」則由核物料管制組接手。針對蘭嶼低放貯存場及各廠內的乾式貯存設施，物料管制組已要求現場管理單位進行結構性巡檢。初步查核回報，所有放射性物料設施均正常運作。台積電雖然在深夜執行了部分疏散，但國家能源與輻射防線在核安會多單位協作下，成功守住第一波強震衝擊。
應變小組 24 小時持續待命
儘管目前回報一切平安，但核安會表示，由於 7.0 強震能量龐大，後續餘震恐持續一週。核安會已要求相關單位維持「局部動員」狀態，各級值勤同仁將維持 24 小時警戒。核安會呼籲，面對深夜強震，政府已建構完備的監管、偵測與管制三道防線，請民眾以官方發布的消息為主，不必過度恐慌，國家核能與輻射安全目前正處於最嚴密的守護之中。
