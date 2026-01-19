快訊／全台集體摃龜！威力彩連24槓 下期6.3億等你喔！

財經中心／師瑞德報導

威力彩今晚（1月19日）開獎結果出爐，頭獎連24摃未開出！下期（1月22日）頭獎獎金預估上看6.3億元，買氣持續噴發，預估銷售金額將突破2億元大關。想要一夕翻身的民眾，千萬別錯過下週四財神爺再次降臨的致富機會，6.3億元獎金正等著幸運兒抱回家！（AI製圖）

如果你今晚（1/19）正盯著彩券行開出的獎號暗自嘆氣，別難過，因為全台灣的彩迷都跟你一樣「摃龜」了！威力彩頭獎今晚再度落空，已經正式邁入連24摃。不過，這對想一夕致富的投資人來說反而是個好消息，因為累積獎金就像滾雪球一樣越滾越大，準備在下期引爆全民搶購潮。

下期看點：上看6.3億元的致富門票

今晚威力彩開出的獎號由小到大依序為 10、16、20、23、35、37，第二區特別號則開出 05。

由於本期獎金累入下期，1月22日開獎的威力彩頭獎，累積金額預估上看 6.3億元。這對於在幣圈、股市中尋求財富自由的投資人來說，不失為一個高槓桿的「避險投資」。如果你還在觀望，這份足以改寫人生的巨額頭獎，或許就是你今年最重要的翻身機會。

全民運動：1月22日財富重新分配的時刻

隨著下期頭獎金額逼近近期新高，預期屆時全台各大彩券行將會大排長龍。無論你是電腦選號還是堅持守候特定數字，這場全民參與的「金流大轉移」都將在週四（1月22日）晚間見真章。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

