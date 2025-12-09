快訊／全台首例「本土球黴菌症」！北部貨櫃維修員確診 3症狀曝光
記者蔣季容／台北報導
全台首例「本土球黴菌症」！疾管署表示，一名北部貨櫃清潔維修人員檢出球黴菌症，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。
疾管署發布自今年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例球黴菌症（Coccidioidomycosis）本土確診個案，為北部地區50餘歲本國籍男性，疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。個案目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，經衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。
疾管署副署長林明誠指出，確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。
疾管署說明，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4週後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。少部分人（如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群）可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。惟整體之致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。
疾管署強調，考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升之趨勢，疾管署提醒臺灣雖非球黴菌症之流行地區，但相關職業人員（如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員）仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司並定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。另相關職業人員及4週內曾至或居住於流行地區之民眾，如出現疑似感染球黴菌症症狀，就醫時請告知醫師職業類別或近期流行地區活動史，以利早期正確診斷疾病。
球黴菌症是美國西南部、墨西哥及中南美洲常見的肺部傳染病，台大醫院今年（114）8月曾召開記者會表示，台灣並未有本土病例，皆為境外移入病例，2000至2020年之間僅1例，但自2020年來已累計13例，患者均有美國西部或南部旅居、工作或旅遊史。台大提醒，臨床表現缺乏特異性，球黴菌症不易在第一時間診斷，醫師與民眾都應提高警覺。
