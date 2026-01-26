快訊／全家開出2張千萬發票！他花49元買熟食中獎 幸運門市曝
生活中心／賴俊佑報導
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，全家便利商店本期開出14組大獎，包括2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張20萬頭獎和5張雲端發票專屬獎1百萬，其中1名超級幸運兒僅花49元買熟食就抱回1,000萬元。
全家便利商店本期特別獎1,000萬元開出2組，一人在淡水新江店以49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，即幸運獲得千萬獎金，另一人在高雄西灣店花費不到200元購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰、經典原味熱狗等商品就中千萬發票。
特獎200萬元開出2組，獎落於新竹鐵支店、南州庄頭店，幸運得主均以不到300元購買商品，就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元有5位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於屏東昌賢店、三重興富店、中和雙捷店、湖捷店及斗六榮大店，最低僅花費69元購買人氣鮮食椒麻香蔥雞涼拌麵就幸運中獎；其他幸運兒還有以129元購買Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治及其他食品，就將20萬獎金收入囊中。
另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出5組，分別獎落五股蓬萊店、土城欣隆店、平鎮台達店、台南新宅店及三重中央店，中獎發票購買品項包含茶葉蛋、FMC古早味紅茶、麻油雞飯糰及高麗菜等商品，幸運得主最低僅花費9元就幸運抱走100萬大獎。
●114年11、12月統一發票中獎號碼
特別獎號碼（1000萬元）：97023797
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1000萬元
特獎（200萬元）：00507588
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元
頭獎（20萬元）：92377231、05232592、78125249
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元
●二獎：同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元
●三獎：同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元
●四獎：同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元
●五獎：同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元
●六獎：同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元
不是Buffet！霍諾德昨晚帶太太吃「這間」 訂私人包廂慶功
全台最大「我家牛排」高雄旗艦店開幕！佔地超過千坪 升級版豪華自助吧
不看好罵慘到好棒棒！賈永婕95字喊話：「賈董不懂」群組要改名了嗎？
全聯開出1張千萬大獎！買蔬果泡麵變富翁 中獎門市曝
