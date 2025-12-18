快訊／全球第8！台灣比特幣庫存210顆 葛如鈞盼納戰略儲備

財經中心／師瑞德報導

立法委員葛如鈞今（18）日發布最新國會質詢追蹤結果，揭露我國政府目前持有的比特幣數量。根據政府盤點資料顯示，截至今年10月31日止，我國因司法沒收及扣押所持有的比特幣總數超過210顆。葛如鈞指出，依據國際權威加密貨幣數據網站 CoinGecko 的「全球政府比特幣持有量」統計，台灣此持有量高居世界第八，具備極高的應用潛力與戰略價值。

盤點「國庫」虛擬資產 台灣擠身全球前十

葛如鈞表示，他在前幾週的立法院總質詢中，曾強烈呼籲政府應審慎評估將多樣化貨幣納入國家級戰略儲備的可能性，秉持「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的風險分散原則，強化國家金融韌性。當時他具體要求行政部門，針對目前司法機關因犯罪扣押、沒收而持有的比特幣數量進行全面盤點。

今日收到的盤點結果顯示，我國政府持有的比特幣數量相當可觀。葛如鈞強調，雖然這批資產源於司法沒收，但從國家資產的角度來看，這筆高達210多顆的比特幣，讓台灣在無形中已躋身全球政府持有量的前段班。

葛如鈞：比特幣具備「數位黃金」潛力 應以前瞻思維佈局

針對比特幣價格波動劇烈的特性，葛如鈞也提出務實看法。他認為，雖然虛擬貨幣短期價格難免震盪，但若拉長遠來看，比特幣作為「數位黃金」的地位日益鞏固，絕對是增加國家金融韌性、對抗通膨與地緣政治風險的可行方案之一。

「世界各國都在做相關評估與準備，台灣不能停下腳步。」葛如鈞指出，將比特幣視為潛在的戰略儲備資產，並非要政府進場炒作，而是要以更前瞻的思維，妥善運用現有資產。他感謝主管機關在短時間內完成快速盤點，並認為這份數據進一步印證了比特幣作為戰略儲備的可行性。

呼籲政府建立多元儲備機制

面對全球金融局勢的快速變遷，葛如鈞最後呼籲，政府應以此盤點結果為基礎，繼續思考更加多元的貨幣選擇與資產配置，不應侷限於傳統貨幣思維。他將持續監督並鼓勵政府提升金融韌性，確保台灣在國際數位金融競賽中不落人後。

立院財委會質詢中，葛如鈞要求政府盤點「台灣到底持有多少比特幣」，並要求央行更新落後國際的儲備評估。卓榮泰與央行均承諾「年底前」提出盤點與新版報告。葛如鈞也批評外匯存底過度依賴美債、VASP專法卡關五個月，呼籲將虛擬資產視為新金融主權戰略，避免台灣在全球趨勢中落後。（圖／翻攝自葛如鈞臉書）

