快訊／全球網路大當機！「Cloudflare」爆故障 臉書、IG慘遭殃

國際中心／朱祖儀報導

全球網站大當機。（圖／翻攝畫面）

全球網路大癱瘓？今（18）日晚間7時許開始，突然有許多網站或社群平台無法開啟，出現「500 error」錯誤代碼的頁面。據了解，這似乎和網路公司「Cloudflare」有關。

綜合外媒報導，Cloudflare內部出現故障，有多個網站都無法順利打開。官方稍早也證實，「全球網路服務」（Global Network）目前遇到障礙，影響多名客戶，目前正在調查連線失敗的原因。

另外，Downdetector也有不少問題回報，像是臉書、IG、PTT等頁面也都無法連上，網路上掀起一片哀號，「網路怎麼掛了」、「怎麼一堆網站都上不去。」



更多三立新聞網報導

小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

高市早苗惹怒中共！日大臣「再補1刀」 她驚呼：一個比一個兇

