快訊／全球網路大當機！IG、臉書多網站傳癱瘓 初判原因曝光

國際中心／張尚辰報導

今（18）日晚間，網路公司「Cloudflare」似乎發生技術異常，導致全球部分網站無法正常運作，其中包括X平台（原推特）、IG、臉書，甚至遊戲英雄聯盟等網站的訪客，都有收到錯誤訊息，顯示因Cloudflare問題而無法載入頁面。

根據外媒《The Independent》報導，Cloudflare是支撐現代網路運作的核心基礎架構之一，提供防禦網路攻擊、流量管理等多項服務，協助網站在高流量下仍維持穩定。

廣告 廣告

然而這次卻出現技術問題，導致使用其服務的多個網站在今日晚間約19時30分許陸續癱瘓，廣泛斷線與無法連線情況層出不窮。

另外，線上平台Downdetector也不斷出現網站錯誤的回報，包括IG、臉書、Dcard，甚至是英雄聯盟都有用戶收到「Cloudflare 網路出現內部伺服器錯誤」的訊息，並要求用戶「稍後再試」。

對此，Cloudflare稍早發布最新聲明，表示「針對Cloudflare全球網路癱瘓的問題，可能影響到多位用戶，目前正在積極調查無法連線的原因，如有更多訊息，將會及時公布。」

更多三立新聞網報導

若與台灣斷交轉抱中國？巴拉圭官員分析風險 結果將超虧

日本巨熊中彈「假死」！6旬獵人靠近突遭反撲爆頭

士林、寧夏都輸了！外國人必訪夜市排名出爐 第一名是它

館長遭3元老毀滅式爆料！網點名特助小宇「忠心盡責」：默默陪伴10年

