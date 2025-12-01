快訊／全聯鯛魚排「藥檢超標」急下架 已賣出4,080包

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

全聯福利中心近日突然發布「台灣鯛魚排（大）約200g」退換貨公告，但未說明原因，引發消費者憂慮是否有食安問題。對此，高雄市衛生局今（1）日說明，該批鯛魚排在抽驗時測出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，因此要求全聯立即下架並啟動回收作業。

全聯鯛魚排「藥檢超標」急下架。（圖／資料畫面）

全聯11月底突在網路公告：「親愛的顧客您好，依高雄市衛生局通知，本公司即日起下架以下商品並接受退換貨或退現，請攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。」有民眾跑去粉專留言詢問原因，但全聯小編卻回覆不清楚，引發更多討論。

高雄衛生局今天表示，這批鯛魚排是在10月執行的「114年食品抽驗計畫」中被檢出問題。高雄路竹中正門市抽驗的鯛魚排（效期2027年9月16日）含有0.028ppm動物用藥，違反「不得檢出」規定。衛生局已於11月27日前往門市稽查，確認該批進貨共24包、已全數售出，目前架上已無違規商品。

同時，全聯的全台門市也同步進行盤點，確認共進貨4,488包，其中4,080包已售出、408包已下架。該產品來源為雲林；衛生局已函請當地衛生單位進一步調查上游廠商。衛生局提醒，購買到這批鯛魚排的消費者，可持發票或商品至原購買門市辦理退換貨。若有食品安全或消費爭議，也可透過市府消費者服務中心或1950專線提出申訴。

