快訊／全聯「鯛魚排」檢出動物用藥 高雄衛生局：4080包已賣出…產地曝

記者洪正達／高雄報導

高雄市衛生局抽驗水產品，發現全聯販售的鯛魚排出現不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。（圖／資料照）

高雄市衛生局10月間啟動市售水產品抽驗計畫，其中在帶回的12樣產品有一項為全聯福利中心帶回的「台灣鯛魚排」，經檢驗後發現有違規的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，目前路竹中正分公司進貨的24包違規產品已全部售出，另高雄市各分店已賣出4080包，確認貨源來自雲林縣，已移請雲林衛生局處理。

衛生局表示，114年10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

後續調查，該批違規產品共進貨24包已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已剛地衛生局介入處理。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

