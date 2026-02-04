快訊／全裸女屍…商圈墜樓破雨棚「躺機械停車位」！胸部不明塊狀瘀青

記者簡榮良／高雄報案導

離奇！高雄前鎮區一心二路、三多商圈某大樓，今（4）日凌晨1時許發生墜樓意外，一名年約30歲女子破雨棚，全裸躺在地下室上層機械停車位，胸部有不明塊狀瘀青，明顯死亡，初判無外力介入。

一名年約30歲女子破雨棚，全裸躺在地下室上層機械停車位，明顯死亡。（圖／民眾提供）

4日凌晨1時10分警方接獲報案，一心二路大樓內有民眾倒臥於機械車位升降平台上。經員警到場會同119救護人員查看，年約30歲女子，已明顯無生命跡象，現場無打鬥及其他外力介入痕跡，通知鑑識人員到場蒐證，後續將依規定報案請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

