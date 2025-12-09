快訊／兩敗俱傷？派拉蒙與Netflix槓上 美股開盤雙雙走跌

財經中心／倪譽瑋報導

Netflix（圖）與派拉蒙兩大影視巨頭開槓，對股價的影響值得留意。（圖／翻攝自pixabay）

聯準會（Fed）將於美國時間10日召開今（2025）年最後一次FOMC會議，市場嚴陣以待。此外，影視串流巨頭Netflix與派拉蒙在「收購華納兄弟探索」的議題槓上、美國政府放行輝達H200晶片賣到中國，相關股價可留意。今（9）日美股開盤，Netflix與派拉蒙天空之舞影業（PSKY）暫時走跌。

先前美國政府停擺，就業與通膨統計延遲，聯準會少了決策重要依據資訊，讓FOMC會議充滿不確定性，雖然芝商所（CME）FedWatch工具顯示，降息1碼機率逼近90％，但投資人於會議前轉趨謹慎，估明（2026）年僅降息2碼以內。

廣告 廣告

在個股方面，Netflix祭出以每股約28美元收購華納兄弟探索公司後，派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance）又跳出來，喊出每股30美元、以全數現金支付方式買華納兄弟探索，價值約1084億美元，遠高於Netflix的827億美元，此舉被視為「敵意競標」。

另外，美國總統川普宣布，「將在符合其國家安全條件下」允許輝達出口H200晶片到中國，但輝達得將25%銷售額上繳給美國政府，確保「強化美國製造，讓美國納稅人受惠」。有媒體分析，本次川普放行輝達晶片，一部分原因也和執行長黃仁勳的「遊說」奏效有關，不過政府還是禁止輝達更先進的Blackwell出口，

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲79.03點或0.17%、標普500指數下跌3.70點或0.05%、那斯達克綜合指數下跌80.71點或0.34%、費城半導體指數下跌73.39點或0.99%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.58美元或0.85%；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.70美元或0.25%。另外Netflix（NFLX）下跌0.11美元或0.11%、派拉蒙（PSKY）下跌0.40美元或2.75%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

快儲水！9縣市明起大停水「一早就沒得用」 最長9小時沒水用

小心首波冷氣團！本週「雲霄飛車式變溫」 凍探12度高山有望降雪

南迴搞軌案李泰安出獄！泰安休息站變雜貨店 李雙全兒已是警察

健康出狀況？金正恩臉上異狀「逐年加重」 對比10年前差超多

