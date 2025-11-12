快訊／八里深夜高樓大火 1女救出無生命跡象傷亡待確認
新北市八里區12日晚間驚傳火警，中華路二段某社區14樓冒出火舌，新北市消防局獲報後派遣24車60人前往搶救，目前一女子被救出已無生命跡象，立刻被送醫救治，確切傷亡情況與肇事原因則仍待釐清。
新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象 (圖)
新北市八里區中華路二段一處社區高樓12日晚間發生火警，消防局派員灌救撲滅火勢，現場救出一名女性呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救。（新北市消防局提供）中央社記者曹亞沿傳真 114年11月13日中央社 ・ 8 小時前
濃煙嗆死人！新北八里暗夜惡火 1女傷重不治
即時中心／林耿郁報導新北市八里區昨（12）天深夜發生一起大樓火警，濃煙迅速瀰漫整棟建物，消防人員緊急到場搶救，一名61歲孫姓婦人不幸喪命。民視 ・ 3 小時前
新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救
新北市八里區中華路二段408號一棟15層RC建築今晚22時42分發生火警，起火點位於14樓，現場可見火舌竄出。消防局於22時48分派出24車、60名前往搶救，火勢目前已控制，救難人員正持續搜救住戶。初步傳出一人OHCA（到院前無呼吸心跳），已由消防人員送醫急救。中天新聞網 ・ 9 小時前
