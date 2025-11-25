快訊／公股金控No1！受惠AI與半導體授信動能 兆豐金Q3 EPS1.91
財經中心／師瑞德報導
兆豐金控（2886）於今（25）日舉行2025年第三季線上法說會，由總經理張傳章主持，說明集團最新財務成果與未來營運展望。張傳章指出，儘管全球面臨利率政策分歧、美中經貿摩擦與地緣政治風險持續升溫，兆豐金控仍憑藉穩健資本與風險控管優勢，積極調整資產負債結構，並鎖定AI、綠能、新興產業等領域推進金融服務，展現穩健成長動能。
根據財報數據，兆豐金控今年前三季稅後淨利達新台幣282.85億元，每股盈餘1.91元；截至10月底累計稅後淨利303.6億元，在同業中排名第五，穩居公股金控領導地位。銀行子公司表現穩健，前三季稅後淨利達234億元，放款平均餘額達2.3兆元、年增4.9%，其中第三季台幣放款年增率高達8.1%，顯示AI、高效能運算與半導體產業信貸需求強勁。
企業金融表現方面，銀行子公司聯貸業務穩居市場領先，主辦多起大型電子與半導體集團聯貸案，並持續推動永續聯貸與綠色融資，協助企業邁向淨零轉型，獲得「管理銀行」第一與「主辦行」第二佳績。外匯業務方面，前三季敘作量達6,504億美元，年增15%，主要受惠跨國科技集團貿易結算與美元定存產品。財務操作上，透過靈活匯率避險與投資組合管理，前三季認列淨收益159億元，穩定挹注獲利。
在財富管理方面，銀行子公司配合政府「亞洲高資產管理中心」政策，積極推進高資產服務，前三季高資產AUM達2,354億元、年增15%，財富管理手續費收入31.8億元、年增11%。為深化經營，兆豐成立專責團隊，布局私募基金、家族辦公室、保費融資等多元業務，建立高資產金融生態系，提升客戶黏著度與整體貢獻。
子公司表現方面，證券前三季稅後淨利18.41億元，第三季起穩定回升，銀證雙開與數位服務上線吸引年輕族群與新客戶；票券稅後淨利19.06億元、年增11%，在市場波動中維持獲利穩定，承銷與票債券買賣量均呈雙位數成長；產險稅後淨利6.54億元、年增107%，工程險與健康傷害險業績表現優異，全年雙位數成長可期；投信則達成稅後淨利7,585萬元，資產管理規模年增18%，穩定推進。
展望第四季與全年獲利，兆豐金控預期在資產品質持穩、信用成本可望低於去年高點的前提下，加上各子公司穩定貢獻，全年獲利可期。截至第三季，集團資本適足率自結為135.22%，銀行子公司達17%，資本充足，114年預計仍以現金股利為主，發放率延續近三年平均的75%。
張傳章強調，全球經濟情勢變化快速，政策與地緣不確定性仍存，兆豐金控將持續強化資本結構、靈活應對市場變化，發揮集團子公司綜效，全面提升競爭力與股東價值。
