快訊／共同社：中國今通報停止進口日本產水產品

中日兩國關係因多項議題而持續緊張，不僅在經貿領域出現重大舉措，更觸及區域安全與自衛權的敏感地帶。根據日媒《共同社》報導，中國除呼籲公民避免前往日本旅行，今（19日）通報停止進口所有日本產水產品。

中國出手：重創日本觀光與水產貿易

中國政府已於今日正式通報日本政府，停止進口所有日本產水產品。此舉對日本漁業及相關產業造成直接打擊。

此外，中國先前對公民發出避免赴日旅遊的提醒，預計將導致中國觀光客大幅減少，對日本經濟造成顯著損失。日本野村綜合研究所經濟學家木內登英估算，中國抵制赴日旅遊可能令日本經濟損失高達1.79兆日圓（約新台幣3,580億元）。中國外交部和文化和旅遊部已從13日起不斷升級抗議，並發布了相關提醒。

台日翻臉：台海議題與集體自衛權爭議

這起中日衝突，起源於日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表明，若發生「台灣有事」，有可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

此言論被視為日本在區域安全議題上更趨積極的表態，隨後即引起中國升級抗議行動，成為近期兩國關係惡化的關鍵因素之一。

