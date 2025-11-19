快訊／共同社：中國暫停進口日本水產品
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿，並加強經濟施壓。根據共同社報導，中國政府19日單方面通知日本政府，將停止進口日本出口的水產品。
中國政府於2023年8月起，以東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海為理由，全面停止進口日本水產品。2024年9月，中日雙方達成共識放寬禁令。
中國才在今年6月宣布，有條件恢復日本37個地區水產品進口，但不包含福島縣、、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個地區。而首批北海道6公噸冷凍扇貝也在本月5日自日本出貨，如今過不到半個月再度因日中關係緊張而重新封禁。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高市早苗踩老虎尾巴！日媒揭「對中國無溝通管道」 對立恐長期化
日媒曝高市早苗擬12月26日參拜靖國神社！循安倍舊例 中國恐氣炸
小風波變大對抗！高市早苗遭戰狼圍剿 中國用力打壓有2考量
