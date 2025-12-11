快訊／共機27架次出海配合共艦「聯合戰備警巡」 騷擾我空、海域
政治中心／綜合報導
國防部今（11）日表示，自0905時起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
