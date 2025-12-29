快訊／共軍圍台軍演 中國外交部嗆：對台「以武謀獨」的嚴厲懲戒

中國外交部發言人林劍。路透社資料照



中國週一（29日）上午突然宣布發動圍繞台灣的軍事演習，並將舉行實彈射擊。中國外交部表示，此舉是對台「以武謀獨」的嚴厲懲戒。

新華社報導，在週一下午的例行記者會中，中國外交部發言人林劍29日在例行記者會上表示，中國人民解放軍開展有關軍事演習是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

林劍怒罵民進黨政府企圖「倚美謀獨」，充分暴露「戰爭煽動者」的凶惡面目。他更進一步指向美國說：「外部勢力『以台制華』武裝台灣，只會助長『台獨』囂張氣焰，把台海推向兵凶戰危的境地。」

路透社報導，林劍被問到美國近期對台的史上最大一筆軍售，是否導致中國發動這次軍演，林劍沒有正面回答，而是說：「中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移。任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必將遭到中方的堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。」

不過在週一稍早，中國外交部使用的微信公眾號「寬廣太平洋」就已經發文稱：「美國近日批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平。」「鑒於軍售問題的嚴重性，中方進一步採取維護自身利益的措施，完全合理合法，天經地義。」

文中更直接向美方警告說，「當前兩岸實力對比已發生根本性變化。無論美國把台灣打造成怎樣的豪豬，都不可能抵擋中國終將完全統一的歷史潮流。」「美國必須認清武裝台灣的嚴重後果……以武謀獨、以武拒統，挽救不了台獨必然滅亡的命運……美方以武助獨只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險。」

15:57發稿

16:09更新

