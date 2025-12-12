快訊／共軍圍台軍演 偵獲33架次共機...國防部回應了

共機持續擾台，國軍持續掌握動態。（示意圖／翻攝自國防部官網）





國防部今（12）日公布中共解放軍自11日6時至12日6時止在臺海周邊的海、空域動態。根據最新監偵結果，國軍共偵獲中共各型軍機33架次，其中有23架次逾越海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域，另有共艦7艘在臺海周邊活動。

共軍11日無預警大幅增加繞台規模，多架次軍機分別跨越中線進入多個方向空域活動，國軍第一時間即運用任務機、艦及岸置飛彈系統，全程嚴密監控，採取適切應處措施，確保領空與海域安全。

國防部強調，面對中共持續性灰區行動，國軍全時保持警戒，對於任何危害區域穩定的行動，都能即時掌握並有效因應，捍衛國家安全與主權。

共軍持續擾台。（圖／國防部）

