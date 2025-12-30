快訊》共軍環台軍演今實彈演練 國防部1730開記者會回應

國防部長顧立雄率重要幹部聯於合作戰指揮中心全程掌握。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區昨日宣布要在台海周遭舉行代號「正義使命-2025」環台軍演，並於今（30）日進行實彈射擊。對此，國防部稍早宣布，將在傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。

位在福建地區解放軍遠火部隊自今上午9時起針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

廣告 廣告

顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

環台軍演之際 後備群組驚見唱衰政府訊息 他籲政府加強重視

（影）東風導彈故意蓋上大黃布! 防解放軍「由演轉戰」 國安高層 : 軍演有這4目的