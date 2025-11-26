快訊／再提輝達！吳東亮：AI不能一枝獨秀 台灣需產業多元化

財經中心／師瑞德報導

吳東亮於工商早餐會致詞表示，台灣AI產業發展雖可喜，但經濟不能只靠單一產業，應加快中小企業升級，推動產業多元化發展。他呼籲政府簡政便民、提升行政效率，並肯定卓榮泰院長與財經部會快速回應企業訴求，期待台美談判盡速傳來佳音，為產業注入新動能。（圖／記者師瑞德攝影）

今（26）日清晨，2025年工商早餐會於台北登場，由行政院長卓榮泰率隊與工商協進會進行年度對話，與會者包括多位部會首長與工商界重量級企業家。其中，工商協進會理事長、台新金控與新光金控董事長吳東亮發表開場致詞，針對當前台灣經濟表現、AI科技熱潮、行政效能與產業發展等多面向議題，提出一系列具體觀點與建言。

工商早餐會建立長期對話平台 肯定政府傾聽態度

吳東亮指出，從民國77年（1988年）起，工商協進會與行政院每年定期舉行早餐會，至今已超過30年，這個平台已成為企業界與政府政策溝通最具代表性的場域。「今天能夠再次由卓院長親自率領行政團隊出席，代表政府對工商界意見的高度重視，我們也對此深表感謝。」

他也提到，近年全球局勢變化劇烈，從美中貿易戰到後疫情時代供應鏈重組，台灣企業面臨不小的挑戰。「尤其今年以來國際不確定性增加，企業要靠自己的力量因應非常不容易，這時候政府願意主動傾聽、迅速回應，對穩定投資與市場信心，是非常重要的關鍵力量。」

肯定財經部會推動政策 力促資產管理、資本市場改革

吳東亮特別點名感謝經濟部與金管會，持續推動多項關鍵政策，包括產業升級、資產管理產業發展、以及吸引國際資金的制度改革。他表示：「亞洲資產管理中心的推動，對台灣而言，不只是金融業的機會，更是國際資本聚集與投資環境升級的重要一步。希望未來政策能更積極、執行更有效率。」

經濟表現穩健可喜 盼台美談判傳佳音

對於2025年台灣經濟表現，吳東亮表示：「我們樂觀看待全年成長表現，有望保五、甚至挑戰六，這是政府與企業攜手努力的成果。」他強調，企業雖承受成本壓力，但若整體政策方向正確、對外關係穩定，成長仍然有底氣。他也說：「我們非常期盼，台美關稅談判能有實質突破，為企業提供穩定的國際貿易環境。」

AI固然重要 但不能讓產業失衡

談到近期AI風潮，吳東亮坦言，台灣在AI供應鏈中具有舉足輕重地位，尤其黃仁勳日前肯定台灣產業實力，並表示將在台設立AI基地，對提振整體士氣有明顯助益。

「我們看到AI產業蓬勃發展，當然振奮。但我要提醒：台灣不能只靠AI一枝獨秀。我們還有許多產業仍在轉型階段，產業結構M型化的問題仍需正視。」

他進一步指出，現階段許多中小企業面對技術升級與數位轉型仍有困難，如果政府能進一步完善政策、簡化流程，讓更多傳產與中小企業也能受惠，才是真正能讓整體經濟韌性提升的關鍵。

建議強化行政效率 提升整體競爭力

吳東亮指出：「產業要轉型，人才要培育，這些都仰賴政府制度與行政體系的支持。」他呼籲，行政體系應進一步強化執行力、簡政便民，加速審查與核准流程。他直言：「如果我們行政效率能再上層樓，台灣的整體競爭力一定可以再往前推進一大步。」

工商界提47案100項建議 盼形成政策共識

在發言最後，吳東亮說明，此次工商協進會共彙整47項提案、超過100項具體建議，涵蓋產業升級、稅制調整、綠能投資、人才培育、AI應用等多元面向。他也感謝國發會統籌整合各部會意見，「這次回應速度快、準備充分，展現出政府團隊的執行力與誠意。」

他也預告，稍後將由秘書長邱正雄進一步說明各項建議重點，並鼓勵在場企業主與部會首長充分交流，激盪更多建設性火花。

吳東亮最後表示，「台灣的企業具備韌性，政府也持續與民間保持良好對話，只要大家能夠合作面對挑戰，強化經濟體質，我們有信心讓台灣在全球的經濟舞台上持續發光發熱。」

