快訊／再槓上！中國戰機雷達照射日本F-15 共軍嗆日本：將採取必要措施

大陸中心／黃韻璇報導

中國「遼寧號」航空母艦（圖／翻攝自新華網）

日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機昨（6）日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎今（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，稍早中共海軍做出回應，稱中國遼寧艦編隊遠海訓練，遭到日方飛機抵近滋擾，要求日方停止抹黑，強調「中國海軍將依法採取必要措施」。

針對日方抗議，7日中國人民解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校表示，日前，中國海軍「遼寧艦」航母，編隊在宮古海峽以東海域東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，強調「事先已公布了訓練海空域」。

中國戰機雷達照射日本F-15，日方抗議，共軍7日做出回應。（圖／翻攝自人民海軍微博）

中共海軍反控，訓練期間日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危害飛行安全。怒嗆「日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益」。

