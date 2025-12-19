快訊／再添1死！ 桃園暴男北車、中山狂捅釀3死6傷

張文於北車隨機傷人，至今已釀成3死6傷。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成2死7傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺，而張文下午5時許先是在租屋處放火，等待警消抵達撲滅後，再前往北車丟擲煙霧彈，並持鈍器重擊釀成1人死亡，隨後徒步前往中山區丟擲煙霧彈、砍傷7人後跳樓畏罪身亡。截至目前最新消息，目前已釀成3死6傷。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

